حبيب وقاف أولاً في بطولة حمص المفتوحة للشطرنج

جهينة نيوز:

حقق حبيب وقاف المركز الأول في بطولة حمص المفتوحة للشطرنج التي أقامتها اللجنة الفنية في النادي العمالي.

وجاء حبيب في المركز الأول متفوقاً على كل من خالد المصري ومعن العلي صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.

ولفت رئيس اللجنة الفنية للشطرنج محمود ربيع إلى أهمية البطولات المفتوحة لأن المشاركة فيها لجميع اللاعبين من مختلف الأعمار إلى جانب توفيرها فرص احتكاك للجميع ما يساعد في تطوير أدائهم، منوهاً بالمستويات المميزة التي ظهرت والتي تم تكريمها خلال البطولة وهم خضر سعود وحسن خضر وفاطر ربيع.

وأوضح ربيع أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها اللجنة الفنية في سبيل تنشيط اللعبة واستقطاب المواهب الواعدة.