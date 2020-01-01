شاهد حقيقة استقبال بوتين لأردوغان بعد معارك إدلب الأخيرة

الإثنين, 9 آذار 2020 الساعة 18:51 | سياسة, عالمي


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