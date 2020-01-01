5 شركات توفر أدوات العمل عن بُعد مجاناً بسبب كورونا

جهينة نيوز:

بدأت الكثير من الشركات تطلب من موظفيها العمل من المنزل، وذلك في مسعى منها لمنع انتشار فيروس "كورونا"، لكن العمل عن بُعد يتطلب الكثير من الأدوات التي تساعد في إنجاز المهام، لذلك تعمل بعض الشركات التقنية على تقديم أدوات العمل عن بُعد مجاناً لفترات محدودة.

وفيما يلي خمس شركات تقنية تعمل على تسهيل العمل عن بُعد، وتجعل خدماتها في متناول الأفراد والشركات الصغيرة:

1- مايكروسوفت:

حيث أعلنت عن أنها ستوفر حق الوصول المجاني للإصدار المدفوع من الفئة E1 لتطبيق الدردشة الخاصة بها Teams، الذي سيسمح للمستخدمين بتسجيل الاجتماعات، وإمكانية الوصول إلى مكالمات جماعية أكبر، والتعاون المباشر في تحرير المستندات، بالإضافة إلى الاستفادة من سعة تخزينية تبلغ 1 تيرابايت.

2- جوجل:

أعلنت عن أنها ستمنح حق الوصول المجاني إلى الإصدار المؤسسي من Hangouts Meet لجميع مستخدمي G Suite، وG Suite for Education. مما يتيح عقد اجتماعات مباشرة مع ما يصل إلى 250 مشاركاً، والقدرة على تسجيل الاجتماعات وحفظها في جوجل درايف، والبث المباشر لما يصل إلى 100000 مشاهد.

3- شركة LogMeIn:

قدمت شركة LogMeIn مجموعة من منتجاتها للعمل عن بُعد تحت اسم (مجموعة العمل عن بُعد في حالات الطوارئ) مجاناً مدة 3 أشهر، وهذه المجموعة مصممة للمنظمات غير الربحية، والمدارس، ومنظمات الرعاية الصحية، وتشمل كلاً من:

أداة GoToMeeting: لعقد اجتماعات عبر الإنترنت سواء مرئية، أو صوتية فقط، مع إمكانية مشاركة محتويات الشاشة مع الحاضرين في حالة الحاجة لاستخدام عرض تقديمي أو عرض بعض المستندات أثناء الاجتماع، وأداة GoToWebinar: لتقديم (عروض تقديمية) presentations للفرق البعيدة مع ما يصل إلى 3000 مستخدم، وأداة LogMeIn التي توفر الوصول إلى الأجهزة عن بُعد في مواقع متعددة.

4- شركة Cisco:

أعلنت شركة Cisco عن توسيع ميزات الإصدار المجاني من خدمة Webex في جميع البلدان التي تتوفر فيها الخدمة، وتشمل الميزات الإضافية استخدام غير محدود بدون قيود زمنية، ودعم ما يصل إلى 100 مشارك في الاجتماع، وتوفير رقم اتصال هاتفي (بالإضافة إلى إمكانيات VoIP الحالية).

5- شركة Zoom:

تقدم Zoom بالفعل نسخة مجانية من خدمة عقد الاجتماعات والمؤتمرات عبر الإنترنت الخاصة بها، لكن الشركة تعمل حالياً على اختبار شبكتها لضمان أقصى قدر من الموثوقية وسط أي زيادة في السعة، وفقاً لمنشور من الرئيس التنفيذي للشركة.

كما قامت بتوسيع خطتها المجانية للمستخدمين في الصين للسماح بأوقات اجتماعات غير محدودة بعدما كان الحد الأقصى 40 دقيقة للاجتماعات، وعدد غير محدود من اجتماعات الفيديو مع ما يصل إلى 100 مشارك