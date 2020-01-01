لاعب الأهلي صالح جمعة يدهس مواطناً بسيارته والنيابة تستدعيه

جهينة نيوز:

استدعت النيابة المصرية لاعب نادي الأهلي صالح جمعة بعد أن قام بدهس مواطن بسيارته.

وتسلّمت النيابة تحريات أجهزة الأمن التي أفادت بصحة الواقعة، وأن اللاعب صالح جمعة متسبب في الإصابات التي لحقت بمقدم البلاغ عمرو محمد خليل، إذ تبين إصابته بكدمات بأنحاء متفرقة من الجسم، واستدعت إصابته بالأنف إجراء عملية جراحية.

وتسلمت النيابة تقارير فنية تتعلق بفحص كاميرات المراقبة في مكان الواقعة، والتي تطابقت مع أقوال شهود العيان، وتؤكد أن لاعب الأهلي أطاح بالعامل بسيارته في أثناء وقوفه إلى جوار الرصيف في انتظار وسيلة مواصلات تقله إلى منزله.

وأفاد مصدر قضائي بأن اللاعب سيمثل للتحقيق خلال الساعات المقبلة لمواجهته بأقوال المبلغ وشهود العيان وبما ورد بالتحريات.

وأشار زملاء المجني باتصالهم بالشرطة قبل نقل المصاب للمستشفى، وباستعلام ضباط المرور عن رقم السيارة تبين أنها مسجلة باسم عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك وشقيق صالح، لكنهم أكدوا أن السائق وقت الحادث كان صالح.