مشروع عنصري جديد ونتنياهو يطالب بتأجيل محاكمته

جهينة نيوز:

اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم، قرى وبلدات عدّة في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة وشنت حملة مداهمات لمنازل المواطنين واعتقلت عدداً منهم .

إلى ذلك، وافق وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت على مشروع شق طريق خاص للفلسيطينيين ـ عنصري ـ يوصل الفلسطينيين من مناطق عدة عن طريق قرية الزعيم الفلسطينية المحاذية لمستوطنة معاليه ادوميم، لكن سكان جميع القرى الفلسطينية التي تقف على الطرف الآخر مثل "عناتا وحزما والرام" لن يمروا في الطريق الرئيس المقام على الأراضي الفلسطينية وإنما سيتم شق طريق خاص للفلسطينيين في المنطقة التي يطلق عليها الاحتلال E1 ، وذلك بهدف فصل المواصلات العامة الإسرائيلية عن المواصلات العامة الفلسطينية وهكذا يستطيع كيان الاحتلال أن يسيطر على أكبر قدر ممكن من الأراضي التي سيطرت عليها من قبل في بداية الثمانينات وتحويل معاليه ادوميم من مستوطنة أقميت في عام 82 إلى أكبر تجمع استيطاني خاص بالهيود.

من جهة أخرى، طالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المحكمة بتأجيل جلسة محاكمته المقررة الأسبوع المقبل مدة 45 يوماً.

كما أفاد محامو نتنياهو، صباح اليوم، بأنهم رفعوا تأجيلاً مدة 45 يوماً لجلسة الاستماع، التي تمثل افتتاح محاكمته، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل 17 آذار الحالي.

ويحاكم نتنياهو بتهمة الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في الملفات 1000 و 2000 و 4000.