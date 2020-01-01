معرض سورية الدولي للكاريكاتير يكرّم الماغوط ويعلن أسماء الفائزين

جهينة نيوز:

أقيمت الدورة الـ16 من معرض سورية الدولي للكاريكاتير في قاعة المعارض بدار الأوبرا وذلك بمشاركة أكثر من مئة لوحة كاريكاتير لفنانين من 71 دولة.

وجاء المعرض هذا العام تحية إلى روح الشاعر والكاتب محمد الماغوط حيث اختيرت اللوحات المشاركة من بين أعمال تقدم بها 500 فنان وفنانة استخدموا أفكاراً وأساليب مختلفة وتكنيكات متنوعة للتعبير عن محبتهم وتقديرهم للراحل الماغوط عن طريق رسم بورتريه له إضافة إلى أعمال تطرقت إلى موضوع القناع الذي يستخدمه بعض البشر في حياتهم.

وعرض على هامش المعرض فيلم وثائقي قصير سلط الضوء على الراحل الماغوط ومدينته سلمية التي عاش وترعرع فيها إضافة إلى أهمية شعره وقصائده بكل أبعادها الإنسانية ناهيك عن مسرحياته وكتاباته التي خلدت في ذاكرة السوريين والعرب.

كما تم إعلان أسماء الفائزين بمسابقة المعرض حيث ذهبت الجائزة الأولى للفنان الإيراني بيام وفاتبار والثانية للفنان الإيراني محمد خوبان والثالثة للفنان عمر فيلاردي من البيرو إضافة إلى جوائز خاصة وجائزتي شرف نالهما الفنانان السوريان وسام جمول ومحمد العلي كما تم تكريم إعلاميين سوريين ولجنة تحكيم المسابقة التي ضمت كلاً من الدكتورين ماهر الخولي وحسن اسماعيل والإعلامية سلوى عباس والفنانين التشكيليين موفق مخول وإسماعيل نصرة والمايسترو رعد خلف والشاعر الناقد أمير سماوي.

وأشار مدير المسابقة الفنان رائد خليل إلى دور المعرض في تسليط الضوء على قامات سورية مبدعة مثل الماغوط وغيره الذين أغنوا الحراك الثقافي والأدبي السوري بإبداعاتهم، لافتاً إلى أن معرض سورية الدولي للكاريكاتير بات واحداً من أهم المهرجانات الدولية العالمية لما يتمتع به من مصداقية من قبل لجان التحكيم المتخصصة في كل المجالات الثقافية.