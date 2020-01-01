انخفاض اصابات كورونا في الصين وكوريا الجنوبية وتجاوزها الالف في المانيا

جهينة نيوز:

سجلت الصين وكوريا الجنوبية اليوم انخفاضا بعدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الانباء الصينية شينخوا عن لجنة الصحة الوطنية قولها اليوم انه تم تسجيل 40 حالة اصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية و22 حالة وفاة ليبلغ اجمالى الاصابات المؤكدة داخل البلاد 80735

اصابة و3119 حالة وفاة.

في غضون ذلك افادت الوكالة باغلاق 14 مشفى مؤقتا اقيمت في مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الفيروس في مقاطعة هوبي مع تواصل انخفاض عدد المرضى في المدينة.

بدوره اعلن الرئيس الكوري الجنوبي /مون جيه ان/ اليوم أن وتيرة انتشار فيروس كورونا بدأت في التباطؤ لكنه دعا المواطنين في الوقت ذاته الى الامتناع عن المشاركة بكل اشكال التجمعات لمساعدة السلطات الصحية على تطبيق اجراءات الحجر الصحي بشكل أكثر فعالية.

وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب أن السلطات الصحية في البلاد أبلغت صباح اليوم عن 248 اصابة جديدة بالفيروس ما يشير الى انخفاض عدد الاصابات اليومية من 483 حالة سجلتها أمس.

وفي برلين اعلنت السلطات الصحية الالمانية عن تجاوز عدد الاصابات المؤكدة في البلاد عتبة الالف اصابة.

وكانت منظمة الصحة العالمية اعلنت في بيان أول أمس أن الصين ودولا أخرى تثبت امكانية تباطؤ تفشي فيروس كورونا وانخفاض تأثيره من خلال القيام بأعمال قابلة للتطبيق عالميا.