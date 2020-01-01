التربية تحدد مواعيد التسجيل في رياض الاطفال

جهينة نيوز:

حددت وزارة التربية الفترة من الاول من نيسان ولغاية الحادي والثلاثين من ايار المقبل موعدا لتسجيل الاطفال الراغبين في الانتساب الى رياض الاطفال المختلفة في جميع المحافظات.

وبينت الوزارة في تعميم اليوم الاوراق المطلوبة للتسجيل لافتة الى ان الاطفال من غير أبناء الجمهورية العربية السورية

يعاملون معاملة الاطفال السوريين عندما تتوافر لديهم شروط القبول الواردة في التعليمات.

ويتوزع الاطفال المسجلون على ثلاث فئات تضم الاولى الاطفال من عمر الثالثة من مواليد 2017 والاطفال مواليد الشهر الاول من عام 2018 فيما تضم الفئة الثانية الاطفال من عمر الرابعة من مواليد 2016 ومواليد الشهر

الاول من عام 2017 والفئة الثالثة الاطفال من هم في سن الخامسة من مواليد 2015 واطفال الشهر الاول من عام 2016/