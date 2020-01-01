معه المعادن النفيسة الأخرى.. الذهب يتراجع إلى 1663.35 دولاراً

جهينة نيوز:

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني أرباح، بعد أن ارتفع سعره قبل ذلك فوق مستوى 1700 دولاراً للأوقية الواحدة للمرة الأولى في أكثر من 7 سنوات.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية، صباح اليوم، بنسبة 0.6% إلى 1663.35 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أيلول سنة 2012 عند 1702.56 دولاراً في وقت سابق، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1665.30 دولاراً.

وتراجعت الأسهم العالمية، بينما انخفضت العقود الآجلة للأسهم 5% في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون إلى شراء الأصول التي تعدّ ملاذاً آمناً.

وقال المحلل لدى "أواندا"، جيفري هالي، إن أسعار الذهب قفزت 1.7% في وقت سابق من الجلسة بسبب إقبال كبير على الملاذات الآمنة، إذ جاءت نتائج التجارة الصينية أسوأ من المتوقع، وقامت إيطاليا باحتجاز ربع سكانها في الحجر الصحي بسبب فيروس "كورونا" وانخفضت أسواق الأسهم.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 3.9% إلى 16.63 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاديوم 4% إلى 2463 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاتين 3% إلى 873.50 دولاراً للأوقية.