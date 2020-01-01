الحرارة مستمرة بالارتفاع والجو صحو بشكل عام

جهينة نيوز:

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كلها.

وتوقّعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، اليوم، أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام والرياح متقلبة الى جنوبية شرقية خفيفة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة أيام..

الإثنين الثلاثاء الأربعاء

دمشق 24 /11 25 /12 26 /14

القنيطرة 20 /9 20 /9 23 /11

درعا 24 /12 22 /11 25 /14

السويداء 22 /12 22 /12 24 /13

حمص 23 /8 22 /7 24 /8

حماة 26 /9 25 /8 26 /9

الحسكة 24 /11 25 /12 26 /11

اللاذقية 23 /13 18 /11 19 /12

طرطوس 24 /13 22 /11 23 /12

حلب 24 /10 23 /11 24 /10

ادلب 22 /12 21 /13 22 /12

دير الزور 24 /14 26 /15 27 /16

الرقة 22 /13 24 /13 25 /13