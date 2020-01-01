نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال في الخرطوم

جهينة نيوز:

أفاد التلفزيون السوداني، اليوم الإثنين، بأن رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن محاولة الاغتيال تمت عبر سيارة مفخخة استهدفت موكبه، مؤكدة عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع شرق كبري كوبرى شمال شرق الخرطوم واستهدف سياراتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني، ما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة.

من جانبها، أكدت زوجة رئيس الوزراء السوداني أنه لم يصب بأذى في محاولة الاغتيال.