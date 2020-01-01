الصيادي: "جبهة النصرة" الإرهابية تمنع بعض الراغبين في الترشح إلى مجلس الشعب من القدوم إلى حماة لتقديم أوراقهم

جهينة نيوز:

شهدت مراكز تقديم طلبات الترشح، أمس، إلى مجلس الشعب إقبالاً جيداً بعد يومي عطلة فارتفع عدد الطلبات بشكل ملحوظ وبلغت عدد الطلبات في المحافظات نحو 1200 طلباً بمعنى أن الرقم بلغ أكثر من الضعف بعدما سجلت الأيام الثلاثة الماضية «الخميس والجمعة والسبت» أكثر من 400 طلب.

وسجلت محافظة حلب أكبر عدد من تقديم الطلبات ليبلغ نحو 249 في المدينة وريفها في حين جاءت حمص ثانياً بـ150 طلباً وريف دمشق بـ116 وحماة 106 والحسكة 92 ودمشق 91، في حين اللاذقية 90 ودير الزور 85، ودرعا 55، وطرطوس 52، وإدلب 40 والقنيطرة 22 والرقة 19 والسويداء 15 طلباً.

وأكد رئيس لجنة الترشيح في محافظة إدلب أحمد الصيادي أن "جبهة النصرة" الإرهابية تمنع بعض الراغبين في الترشح إلى مجلس الشعب من القدوم إلى حماة لتقديم أوراقهم حتى إنهم يمنعونهم من التواصل، متوقعاً أن يتم فتح معبر من النيرب عبر سراقب في ريف المحافظة للسماح للأهالي بالقدوم إلى مناطق سيطرة الدولة، معرباً عن تفاؤله أن يساهم ذلك في إتاحة الفرصة للراغبين في الترشح في تقديم طلباتهم.

وبحسب صحيفة "الوطن"، أوضح الصيادي أن اللجنة مستعدة لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم ترشحهم خلال مدة الترشح من داخل المحافظة، لافتاً إلى أن مركز السجل التجاري والصناعي والعدلي موجود في مركز المحافظة في حماة.

وأكّد الصيادي أن المرشحين جاؤوا من مختلف المحافظات لتقديم طلبات ترشحهم سواء من حلب واللاذقية وطرطوس وغيرها، مؤكداً أن اللجنة تعمل بقدر استطاعتها لتسهيل الأمور، مضيفاً: نأمل أن يتم تقديم طلبات ترشيح من الموجودين داخل المحافظة لأنهم عانوا ولذلك فهم على دراية بالمعاناة التي يعانيها المواطنون.

من جهته، أكد رئيس لجنة الترشيح في ريف دمشق عبد القادر باخوخ أن «أمس» الأحد شهد ضغطاً كبيراً، لافتاً إلى أن الأمور ميسرة بأبسط ما يمكن ويتم استقبال المواطنين بكل أريحية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح باخوخ أن المتقدمين من مختلف مناطق المحافظة سواء كانوا من الغوطة أو القلمون يقدمون طلباتهم بغض النظر عن بعد المسافة للوصول إلى مركز اللجنة.

وأكد رئيس لجنة الترشيح في محافظة حمص عدنان إبراهيم إلى أنه لا توجد صعوبات في تقديم طلبات الترشح، موضحاً أنه تم الطلب من المرشحين فئة «أ» والتي تضم موظفي القطاع العام وثيقة تثبت أنه ليس لديهم سجل صناعي أو تجاري وفق ما نص عليه القانون، وهذا لم يكن موجوداً سابقاً في الانتخابات الماضية إلا أنه حالياً تم تطبيق الموضوع.

كذلك أوضح إبراهيم أن هناك العديد من المرشحين من تدمر والسخنة قدموا إلى مقر اللجنة في المدينة لتقديم طلبات ترشحهم رغم المسافة البعيدة، وهذا يدل على الإقبال من الأهالي لهذا الحدث الانتخابي.

ولفت رئيس الترشح في الرقة مصطفى الإبراهيم إلى أنه لا يوجد صعوبة بين مدينة الرقة والسبخة التي يوجد فيها مقر اللجنة، لافتاً إلى أن معظم الراغبين في تقديم طلبات ترشحهم أجلوا ذلك إلى أن تنتقل اللجنة إلى محافظة حماة لاستقبال الطلبات فيها، وموضحاً أن الذين تقدموا بطلباتهم هم فقط أبناء المنطقة والمدينة والريف الشمالي للمحافظة.