أبراج الاثنين 9 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 9- آذار: شخص مثقف وراقي شهم وشاعر وفارس أحلام.. يشعل الحروب ضد الظلم وفي الوقت ذاته يحب السلام.. قدراته تساعده ليكون موسيقياً أو فناناً أو ممثلاً .. يجعل المحيط حوله متناغماً بذوق رفيع..

هذه السنة فرصة لتقوية المواهب والطريق مفتوح.. مسؤولية وسنة التفاني وتحمل المسؤوليات.. تغير سكن وتحسين العلاقات العائلية بعد فتور.. استثمار وخيار واجب بالمهنة أو العمل الجديد. ابتعد عن التّدخّل بأمور الغير.. للبعض الانتباه على صحة القلب والشرايين.. حظاً سعيداً.

الحمل:

لديك حيرة من تراكم أعمال مرهق والوقت ضيق حاول الترفيه قليلاً.. عليك تفادي الأخطاء واطلب مهلة أو مساعدة.. تحليل وتفكير لابد من التروي.. بحاجة لبعض التراجع وإعادة الحسابات.

الثور:

يوم محظوظ وجيد ومنتج وتندفع للمزيد.. مزاجك إيجابي وأخبار جديدة.. قسم من مولود الثور يسمع أخباراً عن الأولاد.. يجب الثقة بالنفس والاحتمال والصبر .. مسيرتك فيها تبادل وتعاون اليوم وارتباطات وسهرة.. كن حذراً على صعيد الأولاد للبعض.

الجوزاء:

مشغول بأمور عائلية وطي صفحة قديمة وحضّر لصفحة جديدة.. أعد ترتيب المنزل وتخلّص مما هو غير نافع.. انتبه من خطأ الشّاطر.. يفضل أن تكون هادئاً.. صعوبة وتطرف لديك اليوم.

السرطان:

حريص وحذر.. متفائل أكثر وتأثير فلكي يدور لمصلحتك تسمع أخباراً جميلة وتحل خلافاً على صعيد أخوة.. لا تدع الغيرة تسيطر عليك.. للبعض دراسات عليا والبعض الآخر تطوير قدرة على التعبير عن المشاعر.. تفرض نفسك وحركة أو مقابلة.

الأسد:

تترقب خطواتك وتدعم أمورك المالية بعمل إضافي مع ذلك يجب الانتباه على المصروف.. هناك استرداد مال أو إيجاد شيء كان ضائعاً.. اعط نفسك عاطفياً.. نهار فيه مكسب على كل الصعد.

العذراء:

مرتاح وتسيطر على المواقف لديك تغيرات وتهتم بمظهرك الخارجي.. إيجابي لتقرر مصيرك وتمارس هواياتك المفضلة.. القمر في برجك ويعطيك استقراراً وهناك مايعيق الالتزام.. صوتك مسموع اليوم.

الميزان:

يفضل الحركة أكثر وتجنب البقاء في مكان واحد واعط نفسك خطوة عملية حتى تصل لهدفك لأنه من الممكن وجود عرقلات.. تتميز بأسلوبك الهادئ اليوم.. تشعر بدفع يجعلك تقبل ذاتك وتشارك بالوجود.. وظف قناعاتك بالتفاهم ولديك خدمة لدى مؤسسة أو تتعامل مع الغرباء.

العقرب:

نشيط وتلتقي أصدقاء قدامى أو جدد.. بداية مهمة لفرصة سعيدة.. تلتقي مع أصدقاء وتترك أثراً جميلاً أينما حللت.. حساس معبر ويناسبك ميدان التوجيه اليوم.. الثقة عالية اليوم والدعوات.

القوس:

تركّز على العمل الاجتماعي ومكانتك.. قلل من إصدار الأوامر كي لاتهدم مابيّنت.. احتمال اللجوء إلى أحد المسؤولين وتجنب أي فرصة عمل جديدة. تصالح وثقة بالذات.. لديك قدرة على البناء وتجنب مايعيق مسيرتك.

الجدي:

مشغول ويخطط لسفر وتوسيع العمل.. لقاء ومقابلات وتتلقى خبراً جميلاً يخص العمل.. نهار إيجابي وقبول وثقة بمعرفة الآخر وتسترسل بحسن الخيار.. درجة توقعاتك تفوق المعقول.. رغبة في العطاء اليوم أكثر لديك.

الدلو:

مشغول بتعديل أمورك المالية وتنتصر على خصم أو منازع.. لايبالغ بمواقفه.. يشارك بإحساسه وحاجته الحقيقية كي لايقع بسوء الفهم.. أمر استشفائي يعيد النظر به.

الحوت:

تعامل بهدوء واستفد من تعزيز قدراتك. يوم حساس وشائك.. اقترب فالأجواء الرومانسية تسعدك.. يوم فيه شراكة... وفاء صراحة ورغبة العطاء.