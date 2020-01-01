صيني عمره 100 سنة يهزم الكورونا

جهينة نيوز:

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن مواطنا صينيا يبلغ من العمر 100 عام تعافى من الفيروس التاجي المستجد "كورونا" وخرج من المستشفى يوم أمس السبت ليصبح بذلك أكبر شخص نجح في هزيمة الفيروس.

ووفقا للوكالة، فقد تم إدخال المسن إلى مستشفى ووهان يوم 24 فبراير، حيث تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا، كما أنه يعاني من مرض الزهايمر وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.

وبعد مرور 13 يوما من العلاج، حيث شمل الأدوية المضادة للفيروسات والأدوية الصينية التقليدية ونقل البلازما، تم الإعلان عن تعافيه تماما من الفيروس وخروجه من المستشفى.