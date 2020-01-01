إصابة طفل بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين بالغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

أصيب طفل بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن لغما انفجر في أرض زراعية في قرية البحارية بالغوطة الشرقية ما أدى إلى إصابة طفل تسع سنوات كان يرعى الأغنام في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن الطفل أصيب بشظايا متعددة بالبطن والوجه نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

واستشهد وأصيب العديد من المدنيين بينهم أطفال إثر انفجار مفخخات وألغام زرعها إرهابيون في الشوارع والمنازل والطرقات والأراضي الزراعية في الغوطة الشرقية قبل اندحارهم وتحريرها بشكل كامل على يد الجيش العربي السوري منتصف نيسان 2018.