للعام الثاني على التوالي، النظام التركي يقمع مسيرات يوم المرأة العالمي

جهينة نيوز:

أوقفت شرطة النظام التركي مسيرة ضمت مئات النساء اللواتي يحملن عدد من اللافتات والأعلام، يحتشدون على مشارف ميدان (تقسيم) وسط العاصمة اسطنبول مساء يوم الأحد بمناسبة يوم المرأة العالمي

وشكلت الشرطة طوق بشري لمنعهن من دخول شارع الاستقلال أكبر شوارع المشاة في وسط المدينة، بحجّة أن هذه الأماكن غير مسموح فيها بالتجمع والمظاهرات، وفق بيان نشره مكتب محافظ المدينة،

كما تم إغلاق محطة تقسيم إحدى محطات المترو وأجزاء من محطة أخرى قريبة، فيما سيتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الميدان، حسب ما ذكر البيان

يذكر أن هذه الحادثة وقعت أيضاً في العام الماضي عندما أطلقت عناصر من الجندرما التركية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد نسائي تجمع لتنظيم مسيرة في يوم المرأة العالمي.

المصدر: رويترز.