بسبب كورونا .. السعودية تعلق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من الغد

جهينة نيوز:

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم الاثنين 9 مارس وحتى إشعار آخر.

وقالت وزارة التعليم إن قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بعد.

وأوضحت الوزارة أن التعليق إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت في بيان أن عودة الدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة الفيروس.

هذا وقد وجهت الوزارة بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

وأعلنت ألرياض أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 11 إصابة.

و في سياق متصل أعلنت منطقة نجران جنوب المملكة العربية السعودية، الأحد، إخضاع مدير عام الشؤون الصحية ونائبه بالمنطقة، للحجر الصحي بانتظار صدور نتائج الفحوصات المخبرية المتعلقة بفيروس كورونا.

ووفقا لصفحة إمارة منطقة نجران على "تويتر"، فإن مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة، ونائبه، يخضعان للعزل المنزلي، حتى ظهور نتائج الفحوص المخبرية، وذلك بسبب تواجدهما في مهمة رسمية قبل أسبوع للتعاقد مع أطباء وفنيين بإحدى الدول الأربعة (إيطاليا، كوريا الجنوبية، مصر ولبنان) التي أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تدابير خاصة بها جراء فيروس كورونا.

وأعلنت إمارة منطقة نجران أنه تعذر حضور مدير عام "صحة نجران" ونائبه للاجتماع الطارئ الذي ترأسه أمير المنطقة اليوم، لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة، للتصدي والتعامل مع الفيروس