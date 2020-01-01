ضبط نفق بمنطقة الليرمون ومقر محصن للتنظيمات الإرهابية تحت أحد الجبال بريف حلب الغربي - صور

جهينة نيوز:

عثرت وحدات في الجيش العربي السوري أثناء تمشيطها المناطق المحررة في ريف حلب الغربي على نفق بمنطقة الليرمون ومقر محصن للتنظيمات الإرهابية حفرته في أحد الجبال القريبة من بلدة عنجارة.

ذكرت سانا أن المقر محصن واحتوى على مساحات كبيرة خصصت لدخول الآليات وأماكن للإقامة والتدريب كما تم العثور بداخله على صناديق ذخيرة وقذائف صاروخية مختلفة الأنواع وصواريخ مضادة للدروع والطيران وقنابل هجومية وقواعد لإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون.

وفي منطقة الليرمون غرب مدينة حلب عثرت وحدات من الجيش على نفق في أحد الأبنية قيد الإنشاء قرب صالات الليرمون الحرفية تم حفره بالصخر ويمتد على مسافة 400 متر باتجاه حي الخالدية شرقاً.

وأوضح ضابط في قيادة شرطة محافظة حلب أن التنظيمات الإرهابية عمدت إلى حفر النفق الذي لم تستطع إكماله للوصول إلى مشارف حي الخالدية لاستهداف الأحياء السكنية الآمنة والمواطنين مشيرا إلى دور رجال الجيش العربي السوري بدحر هذه التنظيمات الإرهابية وإجبارها على الانسحاب والفرار والحؤول دون اتمامها إكمال حفر هذا النفق.

وأضاف الضابط أنه عثر في البناء قيد الإنشاء على بعض الذخائر ومخلفات الإرهابيين الذين كانوا يستخدمونها خلال وجودهم في المنطقة.

وعثرت وحدات من الجيش خلال عمليات تمشيط المناطق المحررة من الإرهاب أول من أمس على ثلاثة مقرات للتنظيمات الإرهابية فى بلدة كفر حمرة بريف حلب الشمالي الغربي مخصصة لصناعة المدافع والقذائف الصاروخية والمدفعية