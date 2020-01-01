مصر تسجل أول حالة وفاة بالكورونا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيلها لأول حالة إصابة ووفاة بفايروس (كورونا) لشخص ألماني الجنسية يبلغ من العمر 60 عاماً

وجاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية "خالد مجاهد" الذي قال 'إن المواطن الألماني ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة مساء الجمعة، وقد توجه إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة وسحب العينة التي أكدت نتيجتها يوم السبت إصابته بفيروس كورونا'.

وأضاف مجاهد أن المريض وضع في الرعاية المركزة لأنه يعاني من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ثم ساءت حالته إثر ذلك وتوفي يوم الأحد، لتقوم وزارة الصحة والسكان باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وتعقيم وتطهير المستشفى بعد الوفاة، لافتاً إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط.

وتأتي حالة الوفاة هذه بعد نفي وزارة الصحة والسكان المصرية قبل أيام عن وجود أي إصابة جديدة بالفايروس بعد تعافي الحالة الوحيدة المصابة لشخص أجنبي وخروجه من المستشفى بعد التأكد من سلامته التامة.