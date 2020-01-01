دراسة تكشف كمية البيض المسموح بتناولها يومياً

جهينة نيوز:

كشفت دراسة أجراها فريق علماء من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد الأمريكية عدد البيضات المسموح بتناولها خلال يوم واحد.

ووفقا للدراسة التي شارك فيها 215 ألف رجل وامرأة ونشرت على موقع سي إن إن هيلث فإن المعدل المتوسط لاستهلاك البيض يوميا والذي يحافظ على صحة الإنسان ولا سيما نظام القلب والأوعية الدموية هو تناول بيضة واحدة في اليوم.

وحسب رئيس قسم التغذية فرانك هو يمكن أن تتضمن وجبة الإفطار بيضتين ولكن ليس أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع مشيرا إلى أن صفار البيض يحتوي على الكثير من الكوليسترول والدهون والذي يزيد من مخاطر تصلب الشرايين وأمراض الجهاز القلبي الوعائي.

ونصح الخبراء الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني بتقليل تناول البيض بسبب زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب