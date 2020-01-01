أبناء قبيلة "البكارة" شرق سوريا ينتفضون ضد "الاحتلال الأمريكي" وميلشياته

جهينة نيوز:

قتل وأصيب عدد من المدنيين برصاص قيادي في تنظيم "قسد" كان متزعما سابقا في تنظيم "داعش"، وذلك أثناء خروجهم بمظاهرات ضد الاحتلال الأمريكي والتنظيم التابع له، مطالبين بدخول الجيش العربي السوري إلى منطقتهم.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" بأن عناصر تنظيم "قسد"، قتلوا متظاهراً مدنياً وأصابوا آخرين بجروح بليغة، بعد استهدفهم بالرصاص الحي لدى ترديدهم شعارات مناوئة لـ"الاحتلال الأمريكي" أثناء مظاهرة خرجت اليوم الأحد (8 مارس/آذار) تنديدا بممارسة الأمريكي التي تقوم بسرقة النفط الوطني والممتلكات المدنية الخاصة، وذلك أمام مقر ما يسمى "المجلس المحلي" التابع لتنظيم "قسد" في بلدة "سفيرة تحتاني" غربي محافظة دير الزور السورية.

وأشارت الوكالة في تقرير من مناطق سيطرة الاحتلال إلى أن سكان بلدتي "المحيميدة" و"السفيرة تحتاني" وغيرها من قرى وبلدات الخط الغربي (كما يسميه أبناء المنطقة)، هم من أبناء قبيلة البكارة خرجوا بمظاهرات حاشدة قاموا خلالها بقطع الطرق، مرددين هتافات وشعارات ضد الاحتلال الأمريكي، مطالبين بدخول الجيش العربي السوري إلى منطقتهم.

وقال الشيخ نواف راغب البشير، شيخ قبيلة البكارة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن: "الشاب نجم العبدالله العطوان، من أبناء عشيرة "العبد جادر" وهي إحدى عشائر قبيلة البكارة، استشهد وأصيب ثلاثة آخرون بعد إطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل عناصر تنظيم قسد بقيادة المدعو (خليل الوحش) القيادي السابق بتنظيم "داعش"، والقيادي الحالي في تنظيم قسد الموالي للجيش الأمريكي أثناء خروجهم مع العشرات من أبناء قريتي المحيميدة والسفيرة بمظاهرة سلمية لتنديد بممارسات التنظيم الانفصالية وعمالتها للاحتلال الأمريكي الذي يعمل على سرقة النفط السوري والثروات في المنطقة".

وتابع البشير بأن: قرى الخط الغربي من محافظة دير الزور وعددها 16 قرية تشهد حالة من التوتر وردة الفعل على الحادثة التي جرت صباح اليوم الأحد، حيث ما زال السكان مستمرين بمظاهراتهم الرافضة للاحتلال الأمريكي وممارسات "قسد" الموالي له، وقاموا بقطع الطرق بالإطارات المشتعلة وطردوا جميع عناصر التنظيم من مراكزهم ورفضوا جميع دعوات التهدئة معه.

يشار أن مناطق سيطرة الاحتلال الأمريكي وتنظيم "قسد" في الجزيرة السورية (شرق الفرات) تشهد حالة من الرفض الشعبي للممارسات الاحتلال الأمريكي، حيث خرجت عشرات المظاهرات والاعتصامات الشعبية ضدهم في أوقات سابقة، راح ضحيتها العشرات من المدنيين الذين قتلوا برصاص تنظيم " قسد" المدعوم أمريكياً.

المصدر: وكالة سبوتنك