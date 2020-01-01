3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا كانت في إيطاليا

جهينة نيوز:

سجلت روسيا 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ضواحي موسكو، ومقاطعتي بيلغورود وكالينينغراد.

وأعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطنين روس زاروا إيطاليا مؤخرا.

وجاء في البيان: "خلال آخر 24 ساعة تم رصد 3 حالات إصابة بداء كورونا لدى مواطني روسيا الاتحادية أحدها في مقاطعة كالينينغراد، والأخرى في مقاطعة بيلغورود، وحالة واحدة بضواحي موسكو".

ولدى إجراء أعمال التحقيق الوبائي تبين أن جميع المواطنين المصابين زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الأخيرين، وتم وضعهم في المستشفيات الخاصة بالأمراض المعدية