تفكيك خلية إرهابية في جنوب شرق إيران

جهينة نيوز:

أعلن المدير العام للأمن في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران عن رصد وتفكيك خلية إرهابية كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية في المحافظة، لافتاً إلى أنّه تم القضاء على متزعمها.

وأوضحت وزارة الأمن الإيرانية على الموقع الرسمي، أنّ جهاز الأمن وبعد تحريات استخبارية معقدة تمكن من رصد وتحديد خلية إرهابية تابعة لزمرة ما يسمى بـ" جيش العدل" الإرهابية في الجهة الثانية من حدود البلاد، وبمجرد دخولها إلى إيران وقعت في الكمين الاستخباري، وقامت فرق العمليات التابعة للوزارة بتوجيه ضربة للخلية، اليوم الأحد، ما أدّى إلى مصرع قائدها المدعو "إلياس نارويي" الملقب بالزبير.

وأشارت إلى أنّه تمّ ضبط معدّات وأجهزة تستخدم بصناعة المتفجرات بجانب أسلحة رشاشة من طراز كلاشينكوف، عدد 2، وذخائر في مستودع سري تابع للخلية.