عناصر الجيش وأهالي قرية الكوزلية يعترضون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي ويجبرونه على العودة غرب تل تمر بريف الحسكة

جهينة نيوز:

تصدى عناصر من الجيش العربي السوري وأهالي قرية الكوزلية غرب بلدة تل تمر شمال الحسكة لرتل من قوات الاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى القرية وأجبروه على المغادرة والعودة.

وذكر عدد من أهالي القرية لسانا أن الرتل الذي يضم 7 مدرعات عسكرية من قوات الاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى القرية فقام الأهالي بالتصدي له ورشقه بالحجارة بمؤازرة عناصر الجيش وتم منعه من التقدم وإجباره على العودة من حيث أتى.

وفي السياق ذاته أشارت مصادر أهلية إلى أن أهالي قرية رميلان الباشا التابعة لريف منطقة رميلان قاموا بقذف مدرعات الاحتلال الأمريكي بالحجارة عند مرورها من القرية تعبيراً عن رفضهم الوجود الأمريكي أول أمس.

واشتبك أهالي قريتي خربة عمو وحامو في الثاني عشر من الشهر الماضي شرق مدينة القامشلي مع جنود الاحتلال الأمريكي على طريق السويس “علايا” خربة عمو إلى الشرق من مدينة القامشلي ومنعوهم بمؤازرة من الجيش من المرور وأعطبوا 4 مدرعات في حين سارعت قوات الاحتلال لاستقدام تعزيزات عسكرية للمكان تضم 5 مدرعات أخرى لسحب آلياتها المعطوبة وإجلاء عناصرها.