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جهينة نيوز
عناصر الجيش وأهالي قرية الكوزلية يعترضون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي ويجبرونه على العودة غرب تل تمر بريف الحسكة
مدافع هاون وذخائر متنوعة من مخلفات الإرهابيين خلال عمليات تمشيط قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي
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مدافع هاون وذخائر متنوعة من مخلفات الإرهابيين خلال عمليات تمشيط قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي
الأحد, 8 آذار 2020 الساعة 16:39 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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مدافع هاون وذخائر متنوعة من مخلفات الإرهابيين خلال عمليات تمشيط قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي
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