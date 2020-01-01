مدافع هاون وذخائر متنوعة من مخلفات الإرهابيين خلال عمليات تمشيط قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي

الأحد, 8 آذار 2020 الساعة 16:39 | شؤون محلية, أخبار محلية

مدافع هاون وذخائر متنوعة من مخلفات الإرهابيين خلال عمليات تمشيط قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي


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