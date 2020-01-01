رصد 8 خروقات للهدنة في ادلب.. وخبير عسكري يكشف سبب تملص إرهابيي "النصرة" منها!

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد في نشرة لها بشأن الوضع في سورية، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سورية رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 8 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما لم يرصد الجانب التركي أي انتهاكات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سورية رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة رصد 8 حالات إطلاق نار وذلك في محافظات اللاذقية -4، وحلب - 3 وإدلب -1، بينما لم يرصد الجانب التركي أي انتهاكات".

كما أشارت الوزارة في نشرتها إلى أن مركز المصالحة نفذ خلال 24 ساعة 3 عمليات إنسانية في محافظات حلب، والرقة، ودير الزور.

وكان الخبير العسكري والاستراتيجي والعميد الركن المتقاعد أمين حطيط اكد أنه كان من المتوقع ألّا تلتزم الجماعات الإرهابية في "جبهة النصرة" والفصائل الأخرى المتحالفة معها، باتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، وخرقت الهدنة مرات عدّة، بالرغم من تثمينها الدور التركي في هذه المرحلة.

وعزا حطيط في حديث تلفزيوني اليوم الأحد تملّص الإرهابيين من عملية الالتزام من هذا الاتفاق يعود إلى ظروف توقيع الهدنة حيث يعاني الرئيس التركي رجب أردوغان ظروفاً داخلية صعبة جداً ومن مشكلة حقيقية، لافتاً إلى أن تثمين الإرهابيين لجهود تركيا يعود إلى أنّها لا تريد "أن تقطع شعرة معاوية" كما يقال مع الجانب التركي.

وأوضح حطيط أنّ أنقرة كانت تسعى وراء اتفاق الهدنة في محافظة إدلب لإخراج الجيش التركي من المواجهة المباشرة مع القوات السورية، وقال: إنّ تركيا جرّبت ورقة جيشها لفرض هيبتها لكن مراهنتها سقطت أمام القوات السورية وحلفائها، وخير شاهد ودليل على ذلك معركة سراقب الاستراتيجية.

وبيّن حطيط أن ربط مدينة حلب كعاصمة اقتصادية للبلاد بالساحل السوري وموانئه يعدّ أمراً أساساً في إعادة إعمار البلد.

وكان رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري أوليغ جورافليوف، أعلن أمس، أن المسلحين المتمركزين في محافظة إدلب في الشمال الغربي انتهكوا 19 مرة نظام وقف إطلاق النار.