ليس السبب كورونا.. إيران تعلق جميع رحلاتها الجوية إلى أوروبا

جهينة نيوز:

أوقفت الخطوط الجوية الإيرانية، اليوم الأحد، جميع رحلاتها إلى أوروبا، بسبب ما وصفته بـ"القيود" المفروضة عليها في المطارات الأوروبية، لـ"أسباب غير معروفة".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مسؤولين في إدارة طيران الجمهورية الإيرانية أن "الشركة علقت رحلاتها الجوية إلى أوروبا بسبب القيود التي تفرضها المطارات الأوروبية عليها لأسباب غير معروفة".

وأضافت الوكالة "وفقا لمسؤولي الخطوط الجوية الإيرانية، تجري الآن مشاورات لرفع القيود التي فرضت على الخطوط الجوية الإيرانية وإعادة تشغيل الرحلات الجوية إلى وجهات أوروبية من قبل شركة الخطوط الجوية الإيرانية".

وأعرب الاتحاد الأوروبي، مؤخرا عن قلقه إزاء معاودة إيران عدم التزامها بالاتفاق النووي، لافتا إلى أهمية التعاون بقوة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي الإيراني، وأكدت رفض "الحجج الإيرانية" لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مؤكدة عدم وجود أساس قانوني لوقف التزاماتها. وأكد البيان أن الدول الثلاث "لا تنضم إلى الحملة التي تهدف لممارسة أقصى الضغوطات على إيران"، مؤكدين "حسن نيتهم وتمسكهم بالهدف الأساسي وهو الحفاظ على الاتفاق النووي"