ارتفاع عدد مصابي كورونا في كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى 25 حالة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة صحة كيان الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأفادت القناة الاسرائيلية الـ"12"، صباح اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل وصل إلى 25 حالة، بعد الإعلان عن أربع حالات جديدة، مساء أمس، السبت.

وحذرت وزارة الصحة من ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى عشرات الآلاف، وأنه لا يمكن منع إصابة المزيد، لأن إسرائيل أمام وباء خطير، وبأن تقديراتهم تؤكد ذلك، كما أنه من 80-90 % من هؤلاء سيعالجون في منازلهم، وعمل عزل صحي عليهم.

وكانت إسرائيل قد أعلنت خضوع حوالي 10 آلاف للعزل الصحي المنزلي، في حين يتواجد 200 سرير فقط في المستشفيات لاستقبال الحالات المؤكدة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس، الجمعة، أن سائحا فرنسيا تم تشخيص إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 22 مصابا بالفيروس، حتى الثامنة من مساء الجمعة.

ونوهت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى "تسجيل إصابة خمسة إسرائيليين بفيروس كورونا المستجد، بعد أن عادوا من زيورخ ومدريد، والنمسا.

وتواصل سلطات الاحتلال إخضاع أكثر من خمسة آلاف مواطن في الحجر المنزلي مدة أربعة عشر يوما وذلك بعد عودتهم من دول ينتشر فيها الفيروس.