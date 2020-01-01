جهينة نيوز:

مواجهات بين فلسطينين ومستوطنين وأخرى بين نتنياهو وغانتس

اندلعت مواجهات مع عشرات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة ومئات المواطنين من جهة أخرى بعد اقتحام المستوطنين لمنطقة جبل صبيح الواقع جنوب قرية بيتا جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي، اليوم، إنّ عشرات المستوطنين تحت حراسة من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا منطقة جبل صبيح، قبل منتصف الليله الماضية، وقاموا برفع العلم الإسرائيلي من خلال عامود حديدي، لكن الشبان تصدوا لهم واجبروهم على التراجع والانسحاب من المنطقة.

وقالت مصادر محلية في بيتا إنّ عشرات الشبان وصلوا إلى منطقة جبل صبيح واندلعت مواجهات مع المستوطنين والاحتلال حيث أشعلوا الإطارات وقاموا برشقم بالحجارة الأمر الذى أدى إلى طرد المستوطنين من المنطقة.

وبحسب المصادر فإنّ المستوطنين قاموا بهذه الخطوة بعد أيام من فشل المستوطنين من إنزال العلم الفلسطيني فوق جبل العرمة بعد تصدى مئات الشبان للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي الذين وصلوا إلى المنطقة.

من جهة أخرى، وفي أعقاب الهجوم الذي شنه رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولو الليكود على اعتزام بيني غانتس رئيس تحالف "أزرق ـ أبيض" تشكيل حكومة أقلية تعتمد على القائمة المشتركة، حذّر غانتس من التحريض الذي سيؤدي إلى إراقة الدماء، وقال: إذا لم نستيقظ، فإن الاغتيال السياسي القادم سيكون قاب قوسين أو أدنى.

وبحسب إعلام العدو، فقد اتهم نتنياهو خصومه السياسيين، بمحاولة سرقة نتائج الانتخابات وقال خلال مؤتمر صحفي بالأمس: تيار اليمين انتصر، وغانتس وليبرمان يحاولان سرقة الانتصار منّا.

من جانبه، ردّ غانتس، على هذه الإتهامات بالقول: نتنياهو هو من بدأ بحلمة التحريض في الحملة الانتخابية، وهاجم أعضاء الكنيست العرب، مضيفاً أنه سوف يشكل حكومة مستقرة، ويمنع التوجه لانتخابات رابعة.