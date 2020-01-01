سلمية والاتحاد إلى الدور نصف النهائي في دوري سلة السيدات

جهينة نيوز:

تأهل فريقا سلمية والاتحاد بكرة السلة إلى الدور نصف النهائي في دوري أندية الدرجة الثانية للسيدات عن المجموعة الأولى والتي أقيمت منافساتها بمدينة الأسد الرياضية في اللاذقية.

ففي المباراة الأولى، فاز سلمية على حطين62-52 نقطة بعد التمديد لتعادلهما 45 -45 بواقع 15-11 نقطة و6-18 نقطة و6-4 نقاط و13-12 نقطة وحسمت بالربع الخامس بـ 17-7 نقاط.

وفي المباراة الثانية، حقق الاتحاد فوزاً على حساب بردى بنتيجة 50-41 نقطة بواقع 9-9 نقاط و10-4 نقاط و16-13 نقطة و15-15 نقطة.

وتصدّر الاتحاد المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على سلمية بنتيجة 68-45 نقطة وعلى حطين بـ 59-53 نقطة يليه سلمية بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوزين على بردى بـ 55-46 نقطة وعلى حطين62-52 نقطة ليتأهلا للدور نصف النهائي رفقة العروبة والفيحاء.