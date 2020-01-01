محمد رميح أحلى صوت في "ذا فويس كيدز"

جهينة نيوز:

فاز الطفل السوري محمد إسلام رميح بجائزة أحلى صوت في الموسم الثالث لبرنامج "ذا فويس كيدز" المخصص للأطفال من سن 7 أعوام إلى 14 عاماً.

وتفوق رميح في المرحلة الأخيرة على مشتركين آخرين كانا يتسابقان تحت إدارة الفنانين اللبناني عاصي الحلاني، والمصري محمد حماقي.

وشدا رميح بأغنية "ألف ليلة وليلة" للراحلة أم كلثوم، وعلقت نانسي على صوته قائلة: أشعر أن محمد رجل صغير، صوته مميز جداً، إحساسه وصوته يسرقان القلب والعين، إحساسك وصوتك وموهبتك أكبر من عمرك.

وأدى المشترك اللبناني محمد إبراهيم، من فريق عاصي الحلاني، أغنية الفنانة وردة الجزائرية "الوداع"، أما المتسابقة المصرية ياسمين أسامة، من فريق محمد حماقي، فشدت في العرض النهائي بأغنية "أنا في انتظارك" لأم كلثوم.