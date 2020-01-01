العشائر العربية تهدد وتحذّر من نقل عوائل إرهابيي "داعش" من سورية إلى العراق

جهينة نيوز:

هدد المتحدث باسم العشائر العربية في العراق، مزاحم الحويت، اليوم الأحد، بقمع عوائل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي إذا ما نقلتهم الأمم المتحدة من سورية إلى العراق.

وقال الحويت في حديث تلفزيوني: تحدثنا مع ممثلية الأمم المتحدة في محافظة أربيل وأرسلنا كتاباً رسمياً لهم وطالبنا بتدخلهم لمنع نقل عوائل عناصر تنظيم "داعش" من مخيم الهول في سورية إلى ناحية زمار في محافظة نينوى بالعراق.

وأضاف: حذّرنا الأمم المتحدة وأبلغناها أنه في حال نقلوا إلى العراق فسيكون لنا رد قوي، وسنشكل قوة من أبناء العشائر لقمع هذه العوائل لأنها ارتكبت جرائم بحق العراقيين.