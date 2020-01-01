كتاريخه.. دفتر أسود يرافق أردوغان في كل خطواته

جهينة نيوز:

يبدو أن الرئيس التركي أردوغان يعرف أن دفتر حياته ليس سوى تاريخ أسود لا مجال للون آخر فيه، هذا مايكرسه دفتره الأسود الذي يرافقه في كل اجتماعاته، مدوناً فيه خططه الاستعمارية وجرائمه الإرهابية.

وكشفت وسائل إعلام تركية عن سر الدفتر الأسود الذي يصطحبه الرئيس التركي رجب أردوغان في كل اجتماعاته.

ووفقاً لهذه الوسائل، فإنّ أردوغان يحضر جميع لقاءاته المهمة مع هذا الدفتر ذو الغلاف الأسود لتدوين ملاحظاته فيه ومتابعة التطورات من خلال سؤال وزرائه عن الملاحظات التي سجلها في وقت لاحق مستعيناً بالدفتر.

ولفتت هذه الوسائل إلى أن هذا الدفتر لم يفارق أردوغان منذ اليوم الأول من حياته السياسية، مشيرةً إلى أن الرئيس التركي استعان في اجتماعه الأخير بأقلام من ثلاثة ألوان مختلفة، الأحمر والأزرق والأسود لتدوين ملاحظاته.

ويصطحب أردوغان دفتر ملاحظاته في اجتماعات الحزب، كذلك في اجتماعات مجلس الوزراء، ترسل الملاحظات الواردة في هذا الكتاب إلى الوزراء.