قروض بلا فوائد للشركات اليابانية المتضررة من "كورونا"

جهينة نيوز:

أعلنت الحكومة اليابانية عن برنامج خاص لتقديم قروض بلا فوائد للشركات التي تضررت من تبعات فيروس "كورونا".

وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أمس، إن هذه الخطوة ستكون جزءاً من حزمة ثانية من الإجراءات، التي تعتزم الحكومة إعلان تفاصيلها، يوم الثلاثاء، وستتضمن تقديم دعم للعاملين الذين يحتاجون أخذ إجازة من العمل لرعاية أولادهم مع إغلاق المدارس.

وأوضح آبي خلال اجتماع للحكومة لمعالجة تفشي الفيروس: ستكون أولويتنا حالياً فيما يتعلق بالاقتصاد حماية الوظائف والحفاظ على استمرار عمل الشركات.

وأضاف: الحكومة ستتخذ إجراءات غير تقليدية قوية حتى يمكن للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم مواصلة عملها، على الرغم من الظروف الصعبة الحالية.

وتعهّد آبي بالتركيز خلال الأسبوعين المقبلين على وقف انتشار الفيروس في اليابان بعد تعرضه لانتقادات بسبب أسلوب معالجته للأزمة.

ويأتي تفشي الفيروس في وقت حرج بالنسبة لليابان، مثيراً شبح حدوث نمو اقتصادي سلبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في شهري تموز وآب القادمين.