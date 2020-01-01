160 منشأة تستكمل إجراءات التشغيل في الشيخ نجار بحلب

جهينة نيوز:

ليس مصادفة أن تلقى حلب هذا الاهتمام الحكومي والرسمي فهي شريان الاقتصاد الوطني, وعودتها إلى ميدان العمل الإنتاجي من شأنه تحقيق الاستقرار للسوق المحلية وتأمين كل متطلباتها ناهيك بالاهتمام بالمنتج التصديري الذي يحقق العائد الاقتصادي من العملات الأجنبية وتعزيز سلتها في المصرف المركزي, وبالتالي هذه الأهمية لابد أن ترافقها عودة سريعة للتجار والصناعيين والمستثمرين الذين غادروا البلاد بفعل الإرهاب حيث كشف مدير المنطقة الصناعية في الشيخ نجار بحلب- حازم العجان عن اتصالات حصلت مؤخراً مع العديد من المستثمرين, ممن لديهم منشآت صناعية في حلب, طالبين معرفة الإجراءات والترتيبات من أجل ترميم منشآتهم وعودتها إلى ميدان العمل.

وأوضح العجان أن اهتمامهم من حيث التوسع في مشاريعهم, تجاوز موضوع تأمين الخدمات والبنى التحتية, لأنها مؤمنة بالكامل في الوقت الحاضر، لذلك اتجهوا إلى التركيز على الترويج لبضائع المدينة, من خلال تأسيس مدينة معارض خاصة بالمدينة الصناعية لعرض منتجاتها بالإضافة لعرض المنتج المحلي، مشيراً إلى وجود مشروع للمناطق الحرفية, والذي تم الانتهاء من دراسته, وإنجاز أولى خطواته، وحالياً سيطرح للحرفيين للاكتتاب عليه بالتنسيق مع اتحاد الحرفيين،لأن هذا المشروع هو الحلقة الأولى من الصناعات المكملة والرديفة الموجودة في المدينة الصناعية, مع الإشارة إلى أن العام 2016 يشكل نقطة تحول في العملية الإنتاجية في المدينة, حيث ارتفع الإنتاج بصورة ملحوظة وصلت إلى نسبة 75%, في حين كانت لا تزيد على 25%, مضيفاً العجان في حديثه بأنه مع انتصارات الجيش وفتح الطريق الدولي /دمشق – حلب /، وفتح مطار حلب الدولي واستقبال الرحلات بعد توقف 8 سنوات، سيرتفع الإنتاج بشكل كبير إن لم تصل نسبته لسقف 100%, علماً أن عدد المنشآت الصناعية المنتجة حالياً بشكل يومي في الشيخ نجار يتجاوز ال 615 منشأة، كما يصل عدد المنشآت التي تتحضر للإنتاج أو متوقع دخولها خلال الأشهر المقبلة إلى نحو 250 منشأة ما بين منشآت قيد الترميم أو البناء، أما المنشآت التي هي في طور الترخيص فعددها يصل إلى نحو 160 منشاة. والأهم تنويه العجان بأن هناك 800 هكتار من المدينة الصناعية هي مشروعات سكنية، أنجز منها السكن الوظيفي والآن يتم تخصيص المساكن للعاملين في المدينة، أما السكن العمالي فيتم العمل عليه من قبل المؤسسة العامة للإسكان، مع وجود مشروعين آخرين متمثلين في قطار يربط بين المدينة الصناعية وبقية أرجاء سورية تعمل عليه وزارة النقل، ومنطقة حرة سيتم تنفيذها من قبل وزارة المالية.