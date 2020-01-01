أكثر من 400 طلب ترشيح لمجلس الشعب في المحافظات.. وتوقعات أن يشهد اليوم إقبالاً كبيرا!

جهينة نيوز:

توقع رؤساء لجان الترشيح الخاصة باستقبال طلبات الترشيح لمجلس الشعب أن يشهد «اليوم» الأحد إقبالاً كبيراً على الترشح للمجلس بعد يومي عطلة الجمعة والسبت.

وأعلنت اللجنة القضائية العليا الخميس الماضي بدء تقديم طلبات الترشيح في مقرات مباني الدوائر الانتخابية في كل محافظة وذلك بعد يوم من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

وبلغت عدد الطلبات في المحافظات بحسب رؤساء لجان الترشيح أكثر من 400 طلب منها 33 في دمشق و35 في ريفها و148 في حلب ومناطقها بينما سجلت حمص 51 طلباً.

وفي اللاذقية بلغت عدد الطلبات 23 طلباً وفي طرطوس 12 طلباً بينما في الحسكة 29 طلباً ودير الزور 28 طلباً ودرعا 22 والرقة 3 والقنيطرة 8 وفي إدلب 7 طلبات، بينما في السويداء 10 طلبات, وفي حماة عدد من الطلبات.

وأكد رئيس لجنة الترشيح الأولى في دمشق حازم الألوسي أن الإقبال كان قليلاً في يومي الخميس والجمعة في حين زاد العدد يوم السبت، متوقعاً أن يزداد عدد طلبات الترشيح بشكل كبير اعتباراً من «اليوم» الأحد بحكم أن المؤسسات التي ستمنح الأوراق المطلوبة للمرشحين ستكون بدأت في دوامها الرسمي، علماً أن النافذة الواحدة التي تمنح اللاحكم عليه وإخراج القيد لم تعطل.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الألوسي أن لجنة الترشيح تستقبل الطلبات وتبت فيها خلال خمسة أيام من تقديم الطلب، مشيراً إلى أنه يحق لمن رفض طلبه الطعن بالقرار أمام اللجنة القضائية الفرعية.

من جهته اعتبر رئيس لجنة الترشيح الثانية في مناطق حلب مدحت الخرفان أن الإقبال وسط في المناطق وأنه من المتوقع «اليوم» الأحد أن يزداد الإقبال بشكل كبير.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح خرفان أنه يتم التدقيق في الأوراق قبولها أو رفضها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، مشيراً إلى أن مقر اللجنة في مبنى المحافظة وهناك الكثير من أهالي مناطق حلب مقيمون في المدينة نتيجة ظروف الأزمة.

وأرجع رئيس لجنة الترشيح في اللاذقية زياد سلهب العدد القليل من الطلبات إلى وجود عطلة يومي الجمعة والسبت، مشيراً إلى أن عدد الطلبات حتى الآن 12 طلباً، ومتوقعاً أن تبدأ زيادة عدد الطلبات من «اليوم» الأحد وأن الوضع سوف يختلف جذرياً عن الأيام الثلاثة الماضية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد سلهب أنه لم يتم البت بالطلبات المقدمة بانتظار أن يزداد عددها أكثر من ذلك ليتم البت فيها.

وأوضح رئيس لجنة الترشيح الأولى في مدينة حلب ياسين حسون أن عدد الطلبات بلغت نحو 45 طلباً، موضحاً أن مع اللجنة خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب للبت فيه وفي حال لم يتم البت به خلال هذه الفترة يكون مقبولاً حكماً.

وأكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية جورج هيلانة في القنيطرة أن الإقبال ضعيف جداً في المحافظة نتيجة وجود عطلة في اليومين الماضيين، في حين لفت رئيس لجنة الترشيح في حمص عدنان إبراهيم أن عدد الطلبات بلغ نحو 27 طلباً حتى الآن في المحافظة.

وكشف رئيس لجنة الترشيح في محافظة الرقة مصطفى الإبراهيم أن ثلاثة طلبات استقبلتها اللجنة خلال الأيام الثلاثة الماضية باعتبار أن الراغبين في الترشيح يجمعون أوراقهم المطلوبة لتقديمها للجنة.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح أنه تم فتح مركز في منطقة السبخة لاستقبال طلبات المرشحين ومن ثم يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين سوف يتم الانتقال إلى محافظة حماة لاستقبال الطلبات من المحافظة لأهالي الرقة القاطنين فيها.

وكان رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات حيدر رحمة أوضح في تصريحات صحفية له الخميس الماضي أنه يحق للمرشح أن يتقدم بطلبه بنفسه أو من خلال وكيله القانوني ويسجل في سجل خاص وفق التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014 مرفقاً بإخراج قيد مدني للمرشح يتضمن تاريخ ولادته بالأرقام والأحرف على أن يذكر فيه أنه عربي سوري منذ عشر سنوات على الأقل أو أنه منح الجنسية السورية بموجب المرسوم 49 لعام 2011.

كما أنه يجب أن يقدم خلاصة سجل عدلي لم يمض عليه أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ الترشيح وشهادة معتمدة أو صورة مصدقة عنها تبين درجة إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة إضافة إلى تصريح موقع من طالب الترشيح بأنه لم يرشح نفسه بدائرة انتخابية أخرى وبيان إقامة ورقم هاتف وما يثبت ترشحه عن القطاع الذي يطلب الترشيح فيه ووثيقة نقل الموطن الانتخابي لمن نقل موطنه الانتخابي.