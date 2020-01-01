أبراج الأحد 8 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 8-3: عاطفي وصاحب نزعة فنية... عملي... صديق وفي.. لديه قدرات على استخدام يديه بمهارة.. يحب التعبير عن العاطفة باللمس، وبحاجة لأن يستجيب الشريك له.. ينقصه تلطيف مزاحه لأنه غالباً يمزح بأسلوب فج.. على صعيد العلاقات بحاجة لشريك يتقبل حياتك الناشطة.

هذا العام يحمل لك أشياء جديدة وانفصال عن روتين قديم.. تغير بالمزاج والثقافة وعقود صفقات صغيرة تكبر.. تعارف وانتقال إلى مكان آخر.. سنة استحقاقات تتطلب العزم .. مشكلات قانونية .. سنة داعمة لك لكن تتطلب النشاط وعدم الكسل والحذر من الضغط والإرهاق وقد تعاني آلاماً بالأسنان والمفاصل.

الحمل:

من الضحى تعاني توتراً عصبياً.. تحب العمل لكن احترس قليلاً هناك تعب وتنقل ولا تستسلم للخمول حتى تلعب دوراً إيجابياً.. تفادى أي تقصير.

الثور:

نشاط وحماس وسعادة قد تسمع خبراً.. هناك تفاصيل صغيرة قد تشغلك.. تلعب دوراً بخلق التوازن.. حظك اليوم جيد وصوتك مسموع.. أخبار عن الأولاد أو تنقل بالعمل.. احتمالات كثيرة لكن الأخبار الجميلة لك.

الجوزاء:

أمور منزلية.. نهار متوتر واتصال عاجل..أحداث عرضية بسبب تسرعك وتحميل نفسك أكثر من طاقتك.. حلل الأمور بمنطق ولا ترتكب أخطاء وحصّل دفعاتك .. علاقاتك بالمنزل مهمة أكثر من أي مجال.

السرطان:

يتأرجح نهارك بين الفضول والتسرع والسلبيات.. تحرك مع الجيران تنقل سفر قصير. كن حاضراً واحترم المواعيد.. حساس ومعبر ويناسبك اليوم التدريب والتنظيم والخطابة والإعلام.. لمن يدرس يوم جيد.

الأسد:

يوم تهتم بالأمور المالية.. حوارات وتفرض عليك بعض المبادئ والقانونية القاسية. لكن تتعامل معها بإيجابية.. تضغط على عصبيتك اليوم وتنقلب الأمور إلى ايجابية.. تصالح مع نفسك.. أخبار حلوة من عمل إضافي واسترداد المال.. عنوان نهارك المال.

العذراء:

اليوم أنت صاحب الرقم الأساس.. انتقال إلى قصة جديدة.. انفتاح واستقرار.. تميل إلى الروحانية.. والقمر في برجك حتى تأخذ القرار السليم ويسهل عليك تحسين الوضع المالي وتفرض رأيك..

الميزان:

يوم فيه توتر وتستسلم للتشكيك بتصرفاتك وتصرفات الغير.. المهارات اليوم ليست هي الضمان.. انتبه من حساسيتك وانتبه من تأخير أو عرقلة.. ضعف حيويتك وتفاؤلك حتى تتخلص من أمور سلبية قد تحصل بسبب ثقتك الزائدة.. خيبة التوقّعات مخيفة اليوم.

العقرب:

صداقات جديدة وتقدير وثقة.. تلعب الصدفة دوراً لتحتل مكاناً يليق بك.. إنجاز أو أمنية وتحالف الأصدقاء.. تصبو للأفضل بكل شيء.. نهار يحتاج للمرونة في الواقع دعوات علاقات قديمة تعود.. لاتتردد بتلبية الدعوات لأن طبعك ليوم جميل.

القوس:

يوم للعمل.. وتسمع خبراً مزعجاً عن وضع أحد المحيطين بك.. استفد من التغير لتحقيق أمانيك وتقرب من الأصدقاء.. أسلحتك الدائمة مع الغير هي أن تبقى قوياً.. اليوم تعامل مع سلطة لذلك اللطف جيد ومفيد..

الجدي:

تأخذ قرارات خاصة لاتبتعد عن مشكلاتك.. مواعيد ونقاشات وتصلح بعض الأخطاء.. تلفت النظر بحاجة لسفر ونجاح اجتماعي ومبادرات والقوة بأوجها.. تركز على أن تكون صورتك هي الأفضل.. حركة وعمل.

الدلو:

لاتتسرع بحسم موضوع مهم قبل التدقيق بتفاصيله حتى تعالج مسألة دين أو قرض مصرفي.. احتمال تضعف اهتمامك بأشياء غامضة.. علاقاتك جيدة بالعائلة.. سفر قضايا قانونية. انتبه على انفعالاتك .. لاتنسى النهار تصل إلى القمة ومدعوم من حولك وقد ترافق مريضاً.

الحوت:

لديك معاكسات ويوم مناسب للعلاقات الزوجية... لاتطلق العنان للعناصر بل اجعلها بإرادتك.. العالم بأسره يبتسم لك.. نظّم وقتك واشعر بالغير.. واجعل دور المحيط اليوم إيجابياً.. المضمار المالي يشغل بالك.. حيوية استثنائية مع الشركاء.. ابق هائداً ويقظاً لأن الخصم أقوى منك..