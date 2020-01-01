في ظل تقدم الحوثيين في الجوف.. الأمم المتحدة تدعو لإبعاد مأرب عن دائرة القتال

جهينة نيوز:

في ظل التقدم الاستراتيجي الذي حققه الجيش اليمني و اللجان الشعبية و جماعة "أنصار الله" في محافظة الجوف شمال اليمن، دعت الأمم المتحدة إلى منع امتداد القتال إلى محافظة مأرب المجاورة.

و افادت "RT" أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت أثناء زيارته إلى مأرب ونشرتها البعثة الأممية على حسابها في "تويتر"، حذر من أن اليمن يمر بمنعطف خطير، قائلا: "إما تصمت البنادق ويتم استئناف العملية السياسية، وإما ينزلق اليمن مرة أخرى إلى نزاع ومعاناة واسع النطاق كما نشهد اليوم في مأرب".

وأشار غريفيث إلى أن منطقة مثلث مأرب أصبحت منذ اندلاع الحرب ملاذا لمئات آلاف اليمنيين، لافتا إلى أن آلاف النازحين وصلوا المحافظة في الأسبوع الماضي وحده هربا من القتال في الجوف.

ودعا المبعوث الأممي أطراف النزاع إلى "ضمان استمرار مأرب كملاذ وألا تتحول لبؤرة نزاع قادمة"، مشددا على أن "روح المغامرة العسكرية والسعي نحو تحقيق مكاسب ميدانية على الأراض بلا أي جدوى لأن تلك الحرب لا يمكن كسبها عسكريا في ساحة الحرب".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من فرض الجيش اليمني سيطرته على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، ما مهد أمامهم طريقا لمواصلة التقدم جنوبا نحو مأرب، المعقل الرئيسي لقوات حكومة هادي المدعوم من السعودية وسط البلاد، وخاصة بعد سيطرة الجماعة في وقت سابق من العام الجاري على طريق الإمداد الرئيسي الواصل بين المحافظتين.

و في سياق متصل شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ، اليوم، سلسلة غارات على محافظة الجوف وقطاع جيزان و ذلك بحسب ما ذكر موقع أنصار الله.

وأوضح مصدر أمني أن الطيران الغاشم استهدف بثلاث غارات مديرية خب والشعف، وغارة رابعة على مديرية الحزم في الجوف، كما شن غارة على وادي جارة بقطاع جيزان.

وكان طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي شن، أمس الجمعة، غارتين على مديرية بكيل المير بمحافظة حجة، وغارة على جبل صلب بمديرية نهم، وغارة على الطلعة قبالة نجران.