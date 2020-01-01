الدفاعات الجوية الليبية تسقط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

جهينة نيوز:

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر اليوم طائرة مسيرة تركية جنوب العاصمة الليبية طرابلس في حادثة جديدة تثبت استمرار تدخلات النظام التركي لتأجيج الأوضاع المتوترة في ليبيا.

ووفقا لبيان شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أوردته وسائل إعلام ليبية اليوم فإن “منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة الليبية استهدفت طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية وقامت بإسقاطها في جنوب العاصمة” مشيرا إلى أن مجموعات الحشد المليشياوي جددت اليوم خروقاتها للهدنة الدولية باستهداف مناطق وأحياء سكنية آمنة في العاصمة منتهكة بذلك القوانين الدولية لحقوق الإنسان بعد عجزها على كسب المعركة وخسارتها لمواقعها يوميا.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسى “ناتو” عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق وقد زاد من تأزم الأوضاع في ليبيا مؤخرا وصول مجموعات من الإرهابيين المرتزقة الذين أرسلهم رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان من شمال سورية إلى ليبيا.

ويسعى أردوغان لإعادة إحياء أحلامه الاحتلال العثماني البائد حيث تخطت أطماعه ومؤامراته التوسعية وسياساته العدوانية حدود الأراضي السورية التي دعم الإرهاب فيها بمختلف أشكاله منذ سنوات لتصل إلى ليبيا المنطقة الغنية التي قد تشكل بالنسبة له نقطة الخلاص من أزماته الاقتصادية والمالية التي تلاحقه داخل تركيا.