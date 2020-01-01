ارهابيوا اردوغان يخرقون وقف اطلاق النار

جهينة نيوز:

خرق الارهابيين المدعومين من نظام رجب طيب أردوغان اتفاق وقف الأعمال القتالية واعتدوا بالقذائف على قريتي حزارين والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي

واصلت المجموعات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان خرق اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي وقعه رئيس النظام التركي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب من تركيا و اعتدت بالقذائف على قريتي حزارين والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي.

و يوم امس أعلن رئيس مركز التنسيق الروسي و الذي مقره حميميم و تابع لوزراة الدفاع الروسية، اللواء أوليغ جورافليوف، أن المسلحين أطلقوا النيران ست مرات على الأحياء السكنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب بعد الإعلان عن نظام وقف إطلاق النار.

وقال جورافليوف في إحاطة: "تم رصد ست انتهاكات منذ الساعة 00:01 من يوم 6 آذار/مارس. قام مسلحو الجماعات المسلحة بإطلاق النيران على مناطق كفر حلال وخربة جزراية بمحافظة حلب، ومواقع القوات الحكومية في حي كبانا، وعكو بمحافظة اللاذقية".