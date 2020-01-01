فعاليات أردنية تنفذ اعتصاماً أمام سفارة النظام التركي بعمان احتجاجاً على عدوانه على الأراضي السورية

جهينة نيوز:

نفذ حشد من الأردنيين يمثل عددا من الفعاليات والقوى السياسية الوطنية الأردنية اليوم اعتصاما أمام مقر سفارة النظام التركي في العاصمة عمان احتجاجا على عدوانها على الأراضي السورية ودعمها للعصابات الإرهابية.

ورفع المشاركون أعلام سورية وصور السيد الرئيس بشار الأسد إضافة إلى لافتات تندد بدعم النظام التركي للإرهابيين مرددين هتافات تمجد بطولات الجيش العربي السوري لتطهير الأراضي السورية من الإرهاب.

وأصدر المشاركون في الاعتصام بيانا أدان عدوان النظام التركي على سورية ودعمه غير المحدود لجماعات المرتزقة الإرهابيين موضحا أن هذا العدوان يتناغم مع الاعتداءات الصهيونية على سورية بغية تمرير صفقة القرن.

وشارك في الاعتصام قوى سياسية أردنية من أحزاب وهيئات وقوى قومية ويسارية كحزب الوحدة الشعبية والحزب الشيوعي وشبيبة القومي العربي ورابطة الشباب الديمقراطي الأردني والمكتب الشبابي لحزب الحركة القومية ومنتدى الفكر الاشتراكي والمنتدى العربي واللجنة الشعبية لدعم فلسطين ونهج المقاومة ومخيم البقعة واتحاد الشباب الديمقراطي الأردني.