مجتهد يكشف سبب الاعتقالات في السعودية

جهينة نيوز:

عاد المغرد الشهير "مجتهد" إلى الواجهة من جديد، بحديثه عن معلومات وأسرار هامة عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان و حدث كبير في السعودية.

"مجتهد" وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال:" يبدو الموضوع مرتبط بتنصيب مترقب لابن سلمان ملكا و رفض شامل داخل العائلة".

وتابع بأن "اعتقال بعض الضباط في الأجهزة الأمنية والجيش والحرس الذين يعتقد أن لهم ولاء لأحمد بن عبد العزيز أو محمد بن نايف والحملة مستمرة لاعتقال غيرهم ممن يشك ابن سلمان في ولائهم".

و اوضح مجتهد "تكتم شديد على حدث كبير (لدى التفاصيل لكن مستأمن عليها) - الاعتقالات في العائلة والضباط الكبار مرتبطة بهذا الحدث - الحكومات الغربية قلقة من تداعيات الحدث - إذا لم يبادر ابن سلمان بالإعلان فهناك نية عند حكومات غربية لتسريب التفاصيل لإرغامه على التعامل مع الحدث بجدية ومسؤولية".