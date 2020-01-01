رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان سيعلق تسديد استحقاق اليوروبوند

جهينة نيوز:

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ندفع اليوم ثمن أخطاء السنوات الماضية مضيفاً إن الدين العام أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده مؤكداً أن لبنان سيعلق تسديد استحقاق اليوروبوند.

و في ختام جلسة وزارية قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في كلمة له : لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده كل الإقتصاد أصبح قائما على فلسفة الاستدانة.

و أضاف الرئيس ذياب: الرهان اليوم على قدرة اللبنانيين على خوض معركة استقلال جديدة للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم مشدداً على ان لبنان اليوم يدفع ثمن أخطاء السنوات الماضية

و تسائل رئيس الحكومة اللبنانية : هل يمكن لوطن أن يكون حرا اذا كان غارقا بالديون؟

هذا و أكد رئيس الحكومة اللبنانية أن لبنان سيعلق تسديد استحقاق اليوروبوند.