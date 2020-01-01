ممثل اتحاد الحقوقيين العرب ينتقد الممارسات الامريكية و التركية و الاسرائيلية في سورية

جهينة نيوز:

أكد ممثل اتحاد الحقوقيين العرب لدى الأمم المتحدة الياس خوري أن ممارسات الولايات المتحدة الأمريكية واتباعها والنظام التركي وكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد سورية تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح خوري خلال مداخلة في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن السياسات الناجمة عن احتلال أراضي الغير بكل أشكاله والتدابير والإجراءات القسرية أحادية الجانب ودعم الإرهاب والاستثمار به لتحقيق مآرب تدميرية وتهجيرية هي من أخطر أعمال تعطيل حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وأشار خوري إلى أن كل هذه السياسات تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ومع القواعد الناظمة للعلاقات بين الدول وكلها تمارس ضد سورية من النظام التركي التوسعي والكيان الإسرائيلي العنصري والولايات المتحدة وأتباعها.

وبين خوري أن النظام التركي سهل مرور مئات آلاف الإرهابيين جاؤوا من أكثر من 100 دولة عبر الحدود التركية للقيام بأعمال القتل والتخريب والتهجير في سورية ما أجبر أعدادا كبيرة من السوريين على ترك مناطقهم ليقوم باستغلال أوضاعهم وابتزاز البلدان الأوروبية والبلدان المجاورة ماليا وأمنيا وسياسيا من خلال هؤلاء المهجرين.

ولفت خوري إلى وجود معارضة كبيرة في الداخل التركي لتدخل أردوغان في سورية ودعمه التنظيمات الإرهابية فيها ولاستمرار حربه العدوانية عليها حيث يحاول إسكات كل من يعارض ذلك بدليل ما حدث في البرلمان التركي قبل أيام عندما نشب عراك بالأيدي وركل بالأرجل بين نواب حزب أردوغان (العدالة والتنمية) ونواب حزب الشعب الجمهوري الذي يعارض عدوان نظام أردوغان على سورية ويطالب بعدم التدخل في شؤونها.

وكان رئيس النظام التركي حشد خلال الأسبوعين الماضيين كل مرتزقته الإرهابيين وزودهم بالسلاح المتطور وشن هجمات كبيرة على مواقع الجيش العربي السوري في سراقب وجنوب إدلب بتغطية نارية من جنوده بهدف استعادة المناطق التي حررتها وحدات الجيش العربي السوري لكن جميع محاولاته فشلت وتم القضاء على المهاجمين وبينهم جنود أتراك.