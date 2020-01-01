تعافي نحو 1700 مصاب بكورونا في إيران وإصابات بدول أخرى

جهينة نيوز:

أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران كيانوش جهانبور أن نحو 1700 شخص من المصابين بفيروس كورونا في البلاد تماثلوا للشفاء.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) عن جهانبور قوله اليوم إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى 5823 مشيراً إلى وفاة 21 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل بذلك عدد المتوفين بالفيروس في كل البلاد إلى 145.

بدوره أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريح له ضرورة تعزيز ثقة الشعب حول البرامج والسياسات والخطط المحددة بمكافحة الفيروس والالتزام بكامل الشفافية في مجال الإعلان عن التقارير والمعلومات ذات الصلة.

وفي روسيا أعلنت غرفة عمليات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا تماثل مواطن روسي أصيب بالفيروس للشفاء وخروجه من مستشفى بموسكو بينما تم تسجيل أربع إصابات جديدة.

من جهته أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصل إلى 717 حالة في البلاد بعد تسجيل 45 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي مالطا أعلن وزير الصحة كريس فيرن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد وهي لفتاة إيطالية تبلغ 12 عاماً.

كما أعلنت وزارة الصحة في السعودية تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا.