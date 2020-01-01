فيديو ينشر للمرة الأولى.. هذا ما أوصاه الشهيد سليماني للمقاتلين على جبهة ريف حلب؟

السبت, 7 آذار 2020 الساعة 14:39 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز

نشرت وكالات أنباء إيرانية السبت فيديو جديدا لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة في 3 كانون الثاني الماضي، يظهر فيه مع مقاتلين على جبهة حرب في ريف حلب بسورية.

ويظهر الفيديو الذي نشر للمرة الأولى سليماني وهو يتفقد مقاتلين في قرية الزهراء بريف مدينة حلب ويوصيهم بقراءة دعاء "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي دِرْعِكَ الْحَصِينَةِ الَّتِي تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ تُرِيدُ" ويبلغم بأنه دعاء مهم.

ونفذت الولايات المتحدة، يوم 3 كانون الثاني 2020، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملية عسكرية جوية قرب مطار بغداد الدولي في العراق، أسفرت عن مقتل الجنرال سليماني، قائد "فيلق القدس" المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، ونائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.

RT


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