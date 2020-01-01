سورية توقف الرحلات الجوية مع الكويت بعد تعليق الأخيرة رحلاتها مع 7 دول

جهينة نيوز

أوقفت وزارة النقل الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى الكويت في ضوء إيقاف الأخيرة رحلاتها مع عدة دول بسبب فيروس كورونا.

ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية أنه ورد من هيئة الطيران الكويتية توقف الرحلات الجوية من وإلى الكويت من 7 دول بينها سورية، وذلك بسبب إجراءات الحظر الصحي لفيروس كورونا.

ولفت المصدر إلى أن التشغيل الجوي إلى الكويت يتم عبر شركتي السورية للطيران الحكومية، وشركة طيران خاصة سورية .

وأضافت الوزارة أنه في ضوء هذا الكتاب تم إلغاء الرحلات بطبيعة الحال لمدة اسبوع، علما أن سورية أعلنت رسمياً عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا كما أن منظمة الصحة العالمية أكدت ذلك.

يذكر أن الكويت أوقف الرحلات لسبع دول هي مصر والفلبين وسورية ولبنان وسريلانكا وبنغلاديش والهند لمدة أسبوع بسبب فيروس كورونا.