"اليوفي" يجمع رونالدو وزيدان مرة أخرى

جهينة نيوز

تسعى إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري الذي تولى قيادة الفريق بداية الموسم الجاري.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في عددها الصادر اليوم رغبة إدارة النادي الإيطالي في الحصول على خدمات مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، وإغرائه براتب سنوي تصل قيمته إلى 8 مليون يورو من أجل العودة لقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو مرة أخرى، في نادي آخر.

يذكر أن زيدان يتقاضى حاليا في ناديه الإسباني قرابة 17 مليون يورو سنويا.

وما يزيد قوة التقارير التي نشرتها الصحيفة البريطانية أن زين الدين زيدان ينتهي عقده مع الميرنغي في صيف 2020، ما يعني إمكانية المغادرة دون دفع الشرط الجزائي.

بالإضافة إلى العديد من النقاط التي قد تُسهل من حسم تلك الصفقة، نشرتها الصحيفة سابقة الذكر، منها العلاقات الجيدة التي تجمع زيدان ورئيس يوفنتوس أندريا أنجيلي.

وفي السياق نفسه، فإن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، ارتبط اسمه هو الآخر باحتمالية توليه مهمة قيادة البيانكونيري بداية من الموسم المقبل، ولكن بيب أكد في أكثر من مناسبة أنه سعيد في مدينة مانشستر وينوي الاستمرار هناك الموسم المقبل.

وفي حالة رحيل زيدان إلى يوفنتوس فإنه سيتولى قيادة الفريق الذي لعب لأجله لخمس سنوات منذ عام 1996 وحتى رحيله إلى ريال مدريد في 2001.