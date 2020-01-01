صحة دير الزور تواصل إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

جهينة نيوز

تواصل مديرية صحة دير الزور إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد عبر التأكد من سلامة القادمين عبر معبر البوكمال وتجهيز أقسام طبية لعزل الحالات المشتبه بها بالتوازي مع نشر التوعية المجتمعية.

وأوضح مدير صحة دير الزور الدكتور بشار شعيبي في تصريح لسانا أن المديرية افتتحت نقطة طبية متنقلة عند المنفذ الحدودي بمدينة البوكمال لإجراء المسح الحراري للمسافرين القادمين من العراق إضافة إلى تشكيل مجموعات وفرق تقص مزودة بأجهزة الكشف الحراري عن بعد ببعض المناطق.

ولفت شعيبي إلى أنه في حال الاشتباه بأي حالة يتم عزلها مباشرة ونقلها إلى قسم العزل في مشفى الفرات ضمن مجمع الأسد الطبي بمدينة دير الزور وهو عبارة عن طابق كامل مزود بكل التجهيزات الطبية اللازمة وله مدخل خاص لتجنب الاحتكاك بمراجعي المشافي.

ولفت مدير الصحة إلى إطلاق حملة توعية تتضمن محاضرات في دور العبادة والمدارس وغيرها وتوزيع بروشورات حول الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والاحتياطات العامة من العدوى.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أول أمس عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في سورية كما أعلنت وزارة الصحة خطة وطنية لمكافحة والوقاية من الفيروس المستجد تتضمن إجراءات احترازية على المعابر الحدودية وتخصيص مراكز للحجر الصحي وتجهيز مخابر الصحة العامة والتشبيك مع عدة جهات للترصد لأي حالات مشتبه بها.