مصر تبدأ طباعة عملة جديدة ما مميزاتها؟

السبت, 7 آذار 2020 الساعة 14:18 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

مصر تبدأ طباعة عملة جديدة ما مميزاتها؟

جهينة نيوز

أعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم البدء في طباعة عملة بلاستيكية من فئة "10 جنيهات" من مادة البوليمر.

وأشار نجم إلى أن العملة الجديدة ستظهر خلال الفترة المقبلة مع بدء عمل مطبعة البنك المركزي المصري الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والمتانة والسمك الأقل، وتتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن.

وتمتاز العملة البلاستيكية الجديدة بأنها مقاومة للماء وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة.

وتعد العملات البلاستيكية أقل تعرضا للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، كما أنه من الصعب تزويرها.


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